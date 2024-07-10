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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:18
2024-07-10T13:18
2024-07-10T13:23
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 495 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152 мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 495 военных в зоне ответственности "Запада"