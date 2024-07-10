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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
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13:18 10.07.2024 (обновлено: 13:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/minoborony-1958728032.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:18
2024-07-10T13:23
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 495 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152 мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 495 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 495 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152 мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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