https://ria.ru/20240710/minoborony-1958728032.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 10.07.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:18

2024-07-10T13:18

2024-07-10T13:23

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили до 495 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152 мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина