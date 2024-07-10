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МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.07.2024
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14:14 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/mid-1958741739.html
МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе
МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.07.2024
МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе
МИД Германии в социальной сети Х назвал неприемлемым удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на юге сектора Газа и призвал срочно провести расследование... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:14
2024-07-10T14:14
израиль
мид германии
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД Германии в социальной сети Х назвал неприемлемым удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на юге сектора Газа и призвал срочно провести расследование инцидента. Число жертв израильского обстрела школы с перемещенными лицами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29, сообщил ранее медиа-офис правительства Газы. &quot;Газа: убийство людей, ищущих защиты в школах, неприемлемо. Гражданские лица, особенно дети, не должны оказываться между фронтами. Неоднократные нападения израильской армии на школы должны прекратиться, а также необходимо срочно начать расследование&quot;, - говорится в заявлении МИД ФРГ.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240630/bolnitsy-1956436760.html
https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html
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израиль, мид германии, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, МИД Германии, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе

МИД Германии назвал неприемлемым удар ЦАХАЛ по школе на юге Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД Германии в социальной сети Х назвал неприемлемым удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на юге сектора Газа и призвал срочно провести расследование инцидента.
Число жертв израильского обстрела школы с перемещенными лицами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29, сообщил ранее медиа-офис правительства Газы.
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"Газа: убийство людей, ищущих защиты в школах, неприемлемо. Гражданские лица, особенно дети, не должны оказываться между фронтами. Неоднократные нападения израильской армии на школы должны прекратиться, а также необходимо срочно начать расследование", - говорится в заявлении МИД ФРГ.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильМИД ГерманииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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