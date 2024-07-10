https://ria.ru/20240710/mid-1958741739.html

МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе

МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе - РИА Новости, 10.07.2024

МИД Германии прокомментировал удар ЦАХАЛ по школе в Газе

МИД Германии в социальной сети Х назвал неприемлемым удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на юге сектора Газа и призвал срочно провести расследование... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:14

2024-07-10T14:14

2024-07-10T14:14

израиль

мид германии

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД Германии в социальной сети Х назвал неприемлемым удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе на юге сектора Газа и призвал срочно провести расследование инцидента. Число жертв израильского обстрела школы с перемещенными лицами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29, сообщил ранее медиа-офис правительства Газы. "Газа: убийство людей, ищущих защиты в школах, неприемлемо. Гражданские лица, особенно дети, не должны оказываться между фронтами. Неоднократные нападения израильской армии на школы должны прекратиться, а также необходимо срочно начать расследование", - говорится в заявлении МИД ФРГ.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html

https://ria.ru/20240606/gaza-1950859624.html

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израиль, мид германии, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире