https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708743.html

Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости

Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил доработать и внести в Госдуму законопроект о платформенной занятости. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:17

2024-07-10T12:17

2024-07-10T12:17

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

общество

правительство рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151422/21/1514222106_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_9830155b3401f27a329b3dcd97d79134.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил доработать и внести в Госдуму законопроект о платформенной занятости. "Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он бы был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. Ну а по итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную Думу", - сказал он на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства. Медведев добавил, что подпишет по итогам совещания такое поручение по партийной линии.

https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество, правительство рф, россия