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Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости - РИА Новости, 10.07.2024
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12:17 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/medvedev-1958708743.html
Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости
Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил доработать и внести в Госдуму законопроект о платформенной занятости. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:17
2024-07-10T12:17
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил доработать и внести в Госдуму законопроект о платформенной занятости. "Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он бы был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. Ну а по итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную Думу", - сказал он на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства. Медведев добавил, что подпишет по итогам совещания такое поручение по партийной линии.
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество, правительство рф, россия
Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Единая Россия, Общество, Правительство РФ, Россия
Медведев поручил доработать законопроект о платформенной занятости

Медведев поручил доработать и внести в ГД законопроект о платформенной занятости

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил доработать и внести в Госдуму законопроект о платформенной занятости.
"Давайте обсудим законопроект о платформенной занятости. Он бы был подготовлен рабочей группой Госдумы, всеми сторонами социального партнерства. Сейчас необходимо согласовать все конкретные моменты, о которых идет речь. Ну а по итогам обсуждения я просил бы доработать законопроект, внести его в Государственную Думу", - сказал он на расширенном совещании по теме совершенствования трудового законодательства.
Медведев добавил, что подпишет по итогам совещания такое поручение по партийной линии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Платформы занятости используют почти две трети самозанятых, заявил Медведев
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Дмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбществоПравительство РФРоссия
 
 
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