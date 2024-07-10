https://ria.ru/20240710/medvedev-1958692120.html

Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева

Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение Киева не будет концом военной операции РФ, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти, РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:07

2024-07-10T11:07

2024-07-10T11:07

россия

киев

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_d2ba6117a7b38066344c9d34007ebda0.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение Киева не будет концом военной операции РФ, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти, вдохновляемые Западом. "Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской", - написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о том, что будет после поражения киевского режима.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, дмитрий медведев