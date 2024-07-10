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Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева
Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение Киева не будет концом военной операции РФ, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:07
2024-07-10T11:07
2024-07-10T11:07
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киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поражение Киева не будет концом военной операции РФ, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти, вдохновляемые Западом. "Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской", - написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о том, что будет после поражения киевского режима.
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россия, киев, дмитрий медведев
Россия, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева
Медведев: поражение Киева не будет концом военной операции России