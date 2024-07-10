https://ria.ru/20240710/matvienko-1958806298.html

Работа БРИКС вызывает раздражение и ревность Запада, заявила Матвиенко

Работа БРИКС вызывает раздражение и ревность Запада, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.07.2024

Работа БРИКС вызывает раздражение и ревность Запада, заявила Матвиенко

Работа БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, они стараются давить на государства-члены, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:53

2024-07-10T17:53

2024-07-10T17:53

валентина матвиенко

брикс

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работа БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, они стараются давить на государства-члены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы видим, какое серьезное раздражение у Соединенных Штатов, у Запада, а может быть, ревность даже вызывает работа БРИКС и такое отношение и внимание. И они всеми способами, которые возможны, стараются давить на страны, запрещать им ездить. Но уже процесс построения многополярного мира, стремления к суверенности государств невозможно остановить", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

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валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, в мире