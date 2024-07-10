Матвиенко прокомментировала результаты прошедших выборов в Европе
Матвиенко: на Западе принимают решения под диктовку США, не спрашивая граждан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Западные политики принимают решения под диктовку США, не спрашивая своих граждан и не учитывая национальные интересы, европейским избирателям это надоело, об этом свидетельствуют результаты прошедших в Европе выборов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"Они проводят политику, которую не поддерживают люди, граждане их стран, избиратели, которых голосуют против этой оголтелой политики в пользу войны, поддержки Украины, в ущерб национальным своим интересам обслуживание интересов Соединенных Штатов Америки. Вот люди сами дали оценку. Мы можем, политики, даже не говорить. Граждане идут, голосуют и эту власть сметают", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".
По мнению Матвиенко, такие же результаты будут и на выборах, которые еще впереди.
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"Уверена, такая же будет реакция людей. Они же людей не спрашивают. Понимаете, они не спрашивают, как вы считаете. Вот нет. Они сами понимают решения. Еще раз подчеркну, что самое удивительное, не в своих национальных интересах, а под диктовку старшего заокеанского брата, который говорит, как им жить, как им развиваться, кому помогать", - сказала спикер Совфеда.
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