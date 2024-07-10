https://ria.ru/20240710/matvienko-1958800917.html

Матвиенко прокомментировала результаты прошедших выборов в Европе

Матвиенко прокомментировала результаты прошедших выборов в Европе - РИА Новости, 10.07.2024

Матвиенко прокомментировала результаты прошедших выборов в Европе

Западные политики принимают решения под диктовку США, не спрашивая своих граждан и не учитывая национальные интересы, европейским избирателям это надоело, об... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:33

2024-07-10T17:33

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Западные политики принимают решения под диктовку США, не спрашивая своих граждан и не учитывая национальные интересы, европейским избирателям это надоело, об этом свидетельствуют результаты прошедших в Европе выборов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Они проводят политику, которую не поддерживают люди, граждане их стран, избиратели, которых голосуют против этой оголтелой политики в пользу войны, поддержки Украины, в ущерб национальным своим интересам обслуживание интересов Соединенных Штатов Америки. Вот люди сами дали оценку. Мы можем, политики, даже не говорить. Граждане идут, голосуют и эту власть сметают", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".По мнению Матвиенко, такие же результаты будут и на выборах, которые еще впереди."Уверена, такая же будет реакция людей. Они же людей не спрашивают. Понимаете, они не спрашивают, как вы считаете. Вот нет. Они сами понимают решения. Еще раз подчеркну, что самое удивительное, не в своих национальных интересах, а под диктовку старшего заокеанского брата, который говорит, как им жить, как им развиваться, кому помогать", - сказала спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240614/evropa-1952842749.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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сша, европа, украина, совет федерации рф