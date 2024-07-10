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Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы - РИА Новости, 10.07.2024
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13:15 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/matvienko-1958726357.html
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы - РИА Новости, 10.07.2024
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы
В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:15
2024-07-10T13:15
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. &quot;Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены&quot;, - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы. "Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, налоговые изменения в россии
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Налоговые изменения в России
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы

Матвиенко: изменения налоговой системы качественно проработаны и подготовлены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«

"Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.

Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы.
"Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссийский союз промышленников и предпринимателейНалоговые изменения в России
 
 
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