https://ria.ru/20240710/matvienko-1958726357.html
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы - РИА Новости, 10.07.2024
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы
В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:15
2024-07-10T13:15
2024-07-10T13:15
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы. "Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, налоговые изменения в россии
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Налоговые изменения в России
Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы
Матвиенко: изменения налоговой системы качественно проработаны и подготовлены
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.
Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы.
"Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.