https://ria.ru/20240710/matvienko-1958726357.html

Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы

Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы - РИА Новости, 10.07.2024

Матвиенко высоко оценила проработку изменений налоговой системы

В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:15

2024-07-10T13:15

2024-07-10T13:15

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

российский союз промышленников и предпринимателей

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России давно назрела необходимость внесения изменения в налоговую систему, новые законы о её совершенствовании качественно проработаны и подготовлены, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Давно назрела необходимость внесения изменений в налоговую систему... Те два закона, которые мы сейчас рассматриваем, они очень качественно проработаны и качественно подготовлены", - сказала она на пленарном заседании Совфеда в ходе обсуждения законов о совершенствовании налоговой системы.Матвиенко отметила, что вопросы изменения налоговой системы всегда "чувствительны для всех". По её словам, власть и общество смогли достигнуть договора в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании в РФ налоговой системы. "Настолько качественно в этот раз проведены. Могут быть образцом, примером, как надо в обществе обсуждать такие знаковые законы. Такое качественное обсуждение, которое было организовано и на площадке Госдумы, и Совета Федерации, и РСПП, и бизнеса малого, и бизнеса большого. Министерство финансов очень эффективно провело эту работу", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, налоговые изменения в россии