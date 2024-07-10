https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html

В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС

В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024

В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС

Ливия готова участвовать в любой международной экономической организации, которая принесет ей выгоду, в том числе в БРИКС, и выберет для этого подходящее время, РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:10

2024-07-10T15:10

2024-07-10T15:10

ливия

брикс

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БЕНГАЗИ, 10 июл – РИА Новости. Ливия готова участвовать в любой международной экономической организации, которая принесет ей выгоду, в том числе в БРИКС, и выберет для этого подходящее время, заявил РИА Новости министр экономики и торговли в ливийском правительстве национального единства Мухаммед аль-Хувейдж. "Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами… и Ливия готова участвовать в любой экономической организации, которая может принести ей выгоду, и выбирает подходящее для этого время", - сказал аль-Хувейдж. Глава экономического ведомства также подчеркнул, что Ливия приветствует любые действия, которые приведут к глобальной экономической стабильности и повышению уровня жизни народов мира.

https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954097718.html

ливия

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ливия, брикс