Рейтинг@Mail.ru
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС
Ливия готова участвовать в любой международной экономической организации, которая принесет ей выгоду, в том числе в БРИКС, и выберет для этого подходящее время, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:10
2024-07-10T15:10
ливия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42630/29/426302941_0:204:2834:1798_1920x0_80_0_0_7dab60b5a3ad260478e3e21070c21b8f.jpg
БЕНГАЗИ, 10 июл – РИА Новости. Ливия готова участвовать в любой международной экономической организации, которая принесет ей выгоду, в том числе в БРИКС, и выберет для этого подходящее время, заявил РИА Новости министр экономики и торговли в ливийском правительстве национального единства Мухаммед аль-Хувейдж. "Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами… и Ливия готова участвовать в любой экономической организации, которая может принести ей выгоду, и выбирает подходящее для этого время", - сказал аль-Хувейдж. Глава экономического ведомства также подчеркнул, что Ливия приветствует любые действия, которые приведут к глобальной экономической стабильности и повышению уровня жизни народов мира.
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954097718.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42630/29/426302941_84:0:2751:2000_1920x0_80_0_0_750cbc8166f0e78958efc82ca0a09c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливия, брикс
Ливия, БРИКС
В Ливии заявили о готовности участвовать в БРИКС

Мухаммед аль-Хувейдж: Ливия готова участвовать в любой экономической организации

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПосольство Ливии в Москве
Посольство Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Посольство Ливии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 10 июл – РИА Новости. Ливия готова участвовать в любой международной экономической организации, которая принесет ей выгоду, в том числе в БРИКС, и выберет для этого подходящее время, заявил РИА Новости министр экономики и торговли в ливийском правительстве национального единства Мухаммед аль-Хувейдж.
«
"Группа стран БРИКС является глобальной экономической группой для обмена выгодами между ее государствами-членами… и Ливия готова участвовать в любой экономической организации, которая может принести ей выгоду, и выбирает подходящее для этого время", - сказал аль-Хувейдж.
Глава экономического ведомства также подчеркнул, что Ливия приветствует любые действия, которые приведут к глобальной экономической стабильности и повышению уровня жизни народов мира.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Миссия в ООН заявила, что США не удастся рассорить Россию с Ливией
19 июня, 20:09
 
ЛивияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала