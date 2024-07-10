Рейтинг@Mail.ru
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 10.07.2024 (обновлено: 15:44 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 10.07.2024
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:01
2024-07-10T15:44
москва
россия
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0df2ec67e0d47ef8ae1f5f87c8e5995.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — сказал собеседник агентства.Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Согласно картотеке суда, Лазареву* обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет". Телеведущей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или от пяти до семи лет колонии.В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявила в них "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".В середине июня МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a47ecbe1d7afec1bf74b81d88392df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Москва, Россия, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

В Москве заочно арестовали телеведущую Лазареву по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — сказал собеседник агентства.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
Вчера, 10:46
Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Согласно картотеке суда, Лазареву* обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет". Телеведущей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или от пяти до семи лет колонии.
В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявила в них "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".
В середине июня МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Жителя Хабаровского края осудили за оправдание терроризма
17 июня, 11:57
 
МоскваРоссияТатьяна ЛазареваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала