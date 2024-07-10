https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 10.07.2024

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:01

2024-07-10T15:01

2024-07-10T15:44

москва

россия

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", — сказал собеседник агентства.Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.Согласно картотеке суда, Лазареву* обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет". Телеведущей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или от пяти до семи лет колонии.В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания телеведущей об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства. Но дополнительная экспертиза выявила в них "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".В середине июня МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html

https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953375760.html

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москва, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия