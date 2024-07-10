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Следствие попросило арестовать Лазареву* за оправдание терроризма - РИА Новости, 10.07.2024
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11:19 10.07.2024 (обновлено: 11:48 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/lazareva-1958693853.html
Следствие попросило арестовать Лазареву* за оправдание терроризма
Следствие попросило арестовать Лазареву* за оправдание терроризма - РИА Новости, 10.07.2024
Следствие попросило арестовать Лазареву* за оправдание терроризма
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:19
2024-07-10T11:48
происшествия
москва
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", - сказали в суде. Лазаревой* может грозить до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма.Сегодня в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Лазаревой. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет).Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
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происшествия, москва, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Следствие попросило арестовать Лазареву* за оправдание терроризма

Телеведущей Лазаревой грозит до 7 лет колонии за оправдание терроризма

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой Т. Ю.*", - сказали в суде.
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Лазаревой* может грозить до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма.
Сегодня в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Лазаревой. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет).
Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
 
ПроисшествияМоскваТатьяна ЛазареваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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