https://ria.ru/20240710/laboratorija-1958816308.html

"ЛК" и Gravity Group разработают приложения для KasperskyOS

"ЛК" и Gravity Group разработают приложения для KasperskyOS - РИА Новости, 10.07.2024

"ЛК" и Gravity Group разработают приложения для KasperskyOS

"Лаборатория Касперского" и Gravity Group будут разрабатывать приложения для устройств на KasperskyOS, которые смогут использоваться в промышленных,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:18

2024-07-10T18:18

2024-07-10T18:23

экономика

технологии

лаборатория касперского

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" и Gravity Group будут разрабатывать приложения для устройств на KasperskyOS, которые смогут использоваться в промышленных, производственных и других коммерческих секторах, компании подписали соответствующее соглашение на "Иннопроме-2024". "Лаборатория Касперского" и Gravity Group, разработчик мобильных приложений, объявили на "Иннопроме-2024" о начале стратегического партнерства. Компании будут совместно разрабатывать тестовые приложения для профессиональных мобильных устройств на базе KasperskyOS for Mobile. Цель партнерства - создание безопасных и надежных мобильных устройств, которые смогут использоваться в промышленных, производственных и других коммерческих секторах", - сказано в сообщении. Сначала компании будут разрабатывать специализированные приложения для управления производственными процессами, мониторинга промышленного оборудования и обеспечения безопасности данных. Но в дальнейшем эти решения планируется интегрировать в IoT-устройства. Смартфоны на KasperskyOS будут способны реализовывать любые необходимые сценарии использования. Как отметил гендиректор Gravity Group Андрей Яборов, сотрудничество позволит компании выйти на новый уровень в разработке мобильных приложений для промышленного и производственного сегмента. "Мы рады приветствовать первого партнера-разработчика ПО для нашей перспективной мобильной платформы KasperskyOS for Mobile. Вместе мы обеспечим наших клиентов надежными и безопасными инструментами для их профессиональной деятельности. Это партнерство открывает новые горизонты для наших решений и в очередной раз подтверждает важность и необходимость применения кибериммунных решений во всех отраслях бизнеса", - прокомментировал руководитель группы развития бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский. Ранее на "Иннопроме" "Лаборатория Касперского" представила Kaspersky Appicenter - платформу для приложений на KasperskyOS, где будут представлены необходимые сторонним разработчикам инструменты для создания, распространения и управления жизненным циклом приложений. Компания планирует расширить набор средств разработки, чтобы создавать приложения под другие продукты на базе KasperskyOS.

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

https://ria.ru/20240621/kaspersky-1954411699.html

https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html

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экономика, технологии, лаборатория касперского, россия