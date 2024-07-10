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В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 10.07.2024
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16:21 10.07.2024 (обновлено: 16:28 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/kurenkov-1958777721.html
В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года
В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 10.07.2024
В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года
С начала года в России зафиксировано почти шесть тысяч очагов лесных пожаров на площади более 3,5 миллиона гектаров, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T16:21
2024-07-10T16:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С начала года в России зафиксировано почти шесть тысяч очагов лесных пожаров на площади более 3,5 миллиона гектаров, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина."С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано почти шесть тысяч очаговых природных пожаров на общей площади более 3,5 миллионов гектаров", - сказал Куренков.По его словам, хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение количества пожаров на 30%, площадь, пройденная огнем, наоборот, в полтора раза увеличилась.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года

Куренков: с начала года в России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С начала года в России зафиксировано почти шесть тысяч очагов лесных пожаров на площади более 3,5 миллиона гектаров, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина.
«
"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано почти шесть тысяч очаговых природных пожаров на общей площади более 3,5 миллионов гектаров", - сказал Куренков.
По его словам, хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение количества пожаров на 30%, площадь, пройденная огнем, наоборот, в полтора раза увеличилась.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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