https://ria.ru/20240710/kurenkov-1958777721.html

В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года

В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года - РИА Новости, 10.07.2024

В России зафиксировали шесть тысяч лесных пожаров с начала года

С начала года в России зафиксировано почти шесть тысяч очагов лесных пожаров на площади более 3,5 миллиона гектаров, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T16:21

2024-07-10T16:21

2024-07-10T16:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. С начала года в России зафиксировано почти шесть тысяч очагов лесных пожаров на площади более 3,5 миллиона гектаров, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента России Владимира Путина."С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано почти шесть тысяч очаговых природных пожаров на общей площади более 3,5 миллионов гектаров", - сказал Куренков.По его словам, хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение количества пожаров на 30%, площадь, пройденная огнем, наоборот, в полтора раза увеличилась.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии