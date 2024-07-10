https://ria.ru/20240710/kupjansk-1958735068.html
Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске
Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске - РИА Новости, 10.07.2024
Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске
В Купянске нанесен удар по складу со снарядами и домам с украинскими военными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:44
2024-07-10T13:44
2024-07-10T13:46
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Купянске нанесен удар по складу со снарядами и домам с украинскими военными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих соратников в Харьковской области. "Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16.40", - сказал он, добавив, что "бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены". По словам Лебедева, также был нанесен удар по хозпостройке, в которой минометчики ВСУ хранили свои вещи и все необходимое для ведения боевых действий. "Постройка уничтожена, вместе с ней несколько ящиков с минами. В пять утра 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные. При детонации была повреждена газовая труба", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске
Подполье: ВС РФ ударили по складу со снарядами и домам с военными ВСУ в Купянске
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Купянске нанесен удар по складу со снарядами и домам с украинскими военными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих соратников в Харьковской области.
"Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16.40", - сказал он, добавив, что "бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены".
По словам Лебедева, также был нанесен удар по хозпостройке, в которой минометчики ВСУ
хранили свои вещи и все необходимое для ведения боевых действий.
"Постройка уничтожена, вместе с ней несколько ящиков с минами. В пять утра 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные. При детонации была повреждена газовая труба", - рассказал Лебедев.