https://ria.ru/20240710/kupjansk-1958735068.html

Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске

Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске - РИА Новости, 10.07.2024

Подполье сообщило об ударе по домам с украинскими военными в Купянске

В Купянске нанесен удар по складу со снарядами и домам с украинскими военными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:44

2024-07-10T13:44

2024-07-10T13:46

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В Купянске нанесен удар по складу со снарядами и домам с украинскими военными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих соратников в Харьковской области. "Был нанесен удар по складскому помещению возле станции "Купянск-Узловой" 9 июля в 16.40", - сказал он, добавив, что "бандеровцы, охранявшие склад в составе пяти человек, толком не найдены". По словам Лебедева, также был нанесен удар по хозпостройке, в которой минометчики ВСУ хранили свои вещи и все необходимое для ведения боевых действий. "Постройка уничтожена, вместе с ней несколько ящиков с минами. В пять утра 10 июля был нанесен удар по двум домам в частном секторе, где без разрешения домовладельцев заселились украинские военные. При детонации была повреждена газовая труба", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность