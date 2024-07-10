https://ria.ru/20240710/krasnojarsk-1958855424.html

В Красноярске загорелся автосервис

В Красноярске загорелся автосервис - РИА Новости, 10.07.2024

В Красноярске загорелся автосервис

Автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:53

2024-07-10T22:53

2024-07-10T22:53

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел в двухэтажном железобетонном здании автосервиса на улице Академгородок. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарными спасено два человека. Площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению огня привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.

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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)