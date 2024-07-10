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В Красноярске загорелся автосервис
В Красноярске загорелся автосервис - РИА Новости, 10.07.2024
В Красноярске загорелся автосервис
Автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:53
2024-07-10T22:53
2024-07-10T22:53
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Автосервис горит на площади 1,8 тысячи квадратных метров в Красноярске, два человека спасены, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел в двухэтажном железобетонном здании автосервиса на улице Академгородок. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарными спасено два человека. Площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению огня привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелся автосервис
В Красноярске автосервис загорелся на площади 1,8 тыс квадратных метров