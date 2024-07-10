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Источник назвал возможное место проведения новой конференции по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 10.07.2024 (обновлено: 22:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/konferentsiya-1958851616.html
Источник назвал возможное место проведения новой конференции по Украине
Источник назвал возможное место проведения новой конференции по Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Источник назвал возможное место проведения новой конференции по Украине
Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:15
2024-07-10T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
саудовская аравия
петер сийярто
владимир зеленский
владимир путин
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре. Ранее в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что еще одна конференция по Украине может состояться до конца года, например, в Саудовской Аравии, отметив, что успех она будет иметь, только если на ней будет присутствовать РФ. "Саудовская Аравия - один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения об очередной конференции. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, петер сийярто, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Источник назвал возможное место проведения новой конференции по Украине

Саудовскую Аравию рассматривают для проведения второй конференции по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре.
Ранее в среду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что еще одна конференция по Украине может состояться до конца года, например, в Саудовской Аравии, отметив, что успех она будет иметь, только если на ней будет присутствовать РФ.
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"Саудовская Аравия - один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения об очередной конференции.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСаудовская АравияПетер СийяртоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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