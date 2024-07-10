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Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи
Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи - РИА Новости, 10.07.2024
Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи
Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции, сообщил, что при выполнении боевой задачи получил ранение, но скоро уже вернется на РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:51
2024-07-10T10:51
2024-07-10T10:53
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госдума рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции, сообщил, что при выполнении боевой задачи получил ранение, но скоро уже вернется на фронт. "При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Не в первый раз. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт", - написал он в своем Telegram-канале. Колесников поблагодарил всех за поддержку, "за теплые слова". "Поверьте, здесь это очень дорогого стоит и помогает переносить любые испытания", - добавил он. Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года стало известно, что его жена, депутат законодательного собрания Челябинской области, отправилась добровольцем в зону СВО. В семье Колесниковых трое детей.
https://ria.ru/20240710/obstrel-1958685815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, челябинская область, госдума рф, единая россия
Украина, Челябинская область, Госдума РФ, Единая Россия
Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи
Депутат Колесников получил ранение, но скоро вернется на фронт