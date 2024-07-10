https://ria.ru/20240710/kolesnikov-1958688774.html

Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи

Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи - РИА Новости, 10.07.2024

Депутат Колесников получил ранение при выполнении боевой задачи

Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции, сообщил, что при выполнении боевой задачи получил ранение, но скоро уже вернется на РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:51

2024-07-10T10:51

2024-07-10T10:53

украина

челябинская область

госдума рф

единая россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции, сообщил, что при выполнении боевой задачи получил ранение, но скоро уже вернется на фронт. "При очередном выполнении боевой задачи попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение, кости целы, остальное заживет. Не в первый раз. Сейчас уже все почти в порядке, так что скоро замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии Колесников вернется на фронт", - написал он в своем Telegram-канале. Колесников поблагодарил всех за поддержку, "за теплые слова". "Поверьте, здесь это очень дорогого стоит и помогает переносить любые испытания", - добавил он. Депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года стало известно, что его жена, депутат законодательного собрания Челябинской области, отправилась добровольцем в зону СВО. В семье Колесниковых трое детей.

https://ria.ru/20240710/obstrel-1958685815.html

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Артем Смирнов

украина, челябинская область, госдума рф, единая россия