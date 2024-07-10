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Ряд санкций ООН против КНДР можно отменить уже сейчас, считают в МИД
Ряд санкций ООН против КНДР можно отменить уже сейчас, считают в МИД - РИА Новости, 10.07.2024
Ряд санкций ООН против КНДР можно отменить уже сейчас, считают в МИД
Россия считает, что ряд экономических санкций, введенных по линии СБ ООН против Северной Кореи, можно было бы отменить уже сейчас, детали должен вырабатывать... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:23
2024-07-10T07:23
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия считает, что ряд экономических санкций, введенных по линии СБ ООН против Северной Кореи, можно было бы отменить уже сейчас, детали должен вырабатывать Совбез, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "Сохранение санкций в неизменном виде не имеет смысла, и это очевидно всем здравомыслящим политикам, не ослепленным идеологической ненавистью к государственному строю КНДР. За столько лет эти меры нисколько не улучшили ситуацию в области безопасности в регионе", - сказал Ильичев. "Детали такого пересмотра должны вырабатываться членами СБ ООН. В рамках этого процесса стало бы понятно, в каком направлении можно было бы рассчитывать на более перспективное продвижение. На наш взгляд, целый ряд мер экономического характера мог бы быть отменен уже сейчас", - добавил дипломат. По его словам, это позволило бы придать импульс развитию народного хозяйства Северной Кореи, повысить уровень благосостояния ее граждан.
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россия, петр ильичев, оон, в мире
Россия, Петр Ильичев, ООН, В мире
Ряд санкций ООН против КНДР можно отменить уже сейчас, считают в МИД
МИД: ряд экономических санкций ООН против КНДР можно было бы отменить уже сейчас
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия считает, что ряд экономических санкций, введенных по линии СБ ООН против Северной Кореи, можно было бы отменить уже сейчас, детали должен вырабатывать Совбез, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Сохранение санкций в неизменном виде не имеет смысла, и это очевидно всем здравомыслящим политикам, не ослепленным идеологической ненавистью к государственному строю КНДР. За столько лет эти меры нисколько не улучшили ситуацию в области безопасности в регионе", - сказал Ильичев.
"Детали такого пересмотра должны вырабатываться членами СБ ООН. В рамках этого процесса стало бы понятно, в каком направлении можно было бы рассчитывать на более перспективное продвижение. На наш взгляд, целый ряд мер экономического характера мог бы быть отменен уже сейчас", - добавил дипломат.
По его словам, это позволило бы придать импульс развитию народного хозяйства Северной Кореи, повысить уровень благосостояния ее граждан.