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В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей F-16
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 10.07.2024
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей F-16
Передача Украине истребителей F-16 никак не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит, Россия к этому готова, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:18
2024-07-10T17:18
2024-07-10T17:31
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 никак не повлияет на ход спецоперации и ничего не изменит, Россия к этому готова, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом."Мы давно это знали, что они до конца лета что-нибудь им подсунут, больше - кроме F-16 - у них ничего и не осталось. Вот они сейчас их будут давать им, дадут десяток-полтора, но это ничего не изменит абсолютно. Мы давно их ждем, давно готовимся. Никак не повлияет (на ход спецоперации - ред.)", - сказал Картаполов.Он отметил, что после передачи F-16 Украине у российских летчиков и зенитчиков "появятся новые звездочки на фюзеляжах и новые ордена на груди".
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958778623.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, F-16, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей F-16
Депутат Картаполов: передача Украине F-16 не повлияет на ход спецоперации