https://ria.ru/20240710/karelija-1958674987.html

В Карелии студенткам хотят выплачивать сто тысяч рублей за рождение ребенка

В Карелии студенткам хотят выплачивать сто тысяч рублей за рождение ребенка - РИА Новости, 10.07.2024

В Карелии студенткам хотят выплачивать сто тысяч рублей за рождение ребенка

В Законодательное собрание Карелии внесен законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:39

2024-07-10T09:39

2024-07-10T09:39

общество

республика карелия

россия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. В Законодательное собрание Карелии внесен законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка внесен, сообщает республиканский парламент. "В Законодательное собрание Республики Карелия внесен проект закона, которым, в частности, устанавливается единовременная выплата в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка", - говорится в сообщении. Подготовить соответствующий законопроект в апреле предложил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год. "Согласно документу, право на единовременную денежную выплату будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме обучения на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданками РФ, родившие ребенка до 25 лет", - отмечается в сообщении. Размер единовременной денежной выплаты составит 100 тысяч рублей. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет предоставляться на каждого ребенка, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240621/rebenok-1954407437.html

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

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общество, республика карелия, россия, артур парфенчиков