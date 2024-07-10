https://ria.ru/20240710/kapibara-1958826806.html

В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт

В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт - РИА Новости, 10.07.2024

В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт

В День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт для Санчо и Лючии из Москвариума, сообщил Telegram-канал столичного аквариума. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:16

2024-07-10T19:16

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт для Санчо и Лючии из Москвариума, сообщил Telegram-канал столичного аквариума. "Вот и обещанный сюрприз для Санчо и Лючии в День любви к капибарам. <…> Приготовить из любимых лакомств праздничный торт для капибар мы пригласили шеф-повара <…> Максима Ершова", — говорится в публикации.Праздничное лакомство для капибар приготовили из тыквы, моркови, огурцов, кабачков и яблок.Грызунам очень понравился подарок, они с аппетитом съели торт из фруктов и овощей.

https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html

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Праздничный торт для Санчо и Лючии в День любви к капибарам Праздничный торт для Санчо и Лючии в День любви к капибарам 2024-07-10T19:16 true PT0M53S

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