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В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт - РИА Новости, 10.07.2024
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19:16 10.07.2024 (обновлено: 19:32 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/kapibara-1958826806.html
В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт
В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт - РИА Новости, 10.07.2024
В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт
В День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт для Санчо и Лючии из Москвариума, сообщил Telegram-канал столичного аквариума. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:16
2024-07-10T19:32
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт для Санчо и Лючии из Москвариума, сообщил Telegram-канал столичного аквариума. "Вот и обещанный сюрприз для Санчо и Лючии в День любви к капибарам. &lt;…&gt; Приготовить из любимых лакомств праздничный торт для капибар мы пригласили шеф-повара &lt;…&gt; Максима Ершова", — говорится в публикации.Праздничное лакомство для капибар приготовили из тыквы, моркови, огурцов, кабачков и яблок.Грызунам очень понравился подарок, они с аппетитом съели торт из фруктов и овощей.
https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html
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РИА Новости
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Праздничный торт для Санчо и Лючии в День любви к капибарам
Праздничный торт для Санчо и Лючии в День любви к капибарам
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В Москвариуме в День любви к капибарам приготовили особый торт

В Москвариуме в День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В День любви к капибарам шеф-повар приготовил особый торт для Санчо и Лючии из Москвариума, сообщил Telegram-канал столичного аквариума.
"Вот и обещанный сюрприз для Санчо и Лючии в День любви к капибарам. <…> Приготовить из любимых лакомств праздничный торт для капибар мы пригласили шеф-повара <…> Максима Ершова", — говорится в публикации.
Праздничное лакомство для капибар приготовили из тыквы, моркови, огурцов, кабачков и яблок.
Грызунам очень понравился подарок, они с аппетитом съели торт из фруктов и овощей.
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