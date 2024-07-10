https://ria.ru/20240710/kamchatka-1958709802.html

Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства

Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства - РИА Новости, 10.07.2024

Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства

Около 40 бизнесменов Камчатки приняли участие в мероприятиях, организованных центром "Мой бизнес" в рамках Недели социального предпринимательства, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:23

2024-07-10T12:23

2024-07-10T12:23

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 40 бизнесменов Камчатки приняли участие в мероприятиях, организованных центром "Мой бизнес" в рамках Недели социального предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. С 20 по 28 июня в 68 регионах России прошли тематические мероприятия в рамках Недели социального предпринимательства. Инициатором выступило Минэкономразвития РФ. На Камчатке прошла серия обучающих мероприятий благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". На камчатской площадке центра "Мой бизнес" 20 и 25 июня прошли деловые игры "Нетворкинг и коллаборации в социальном бизнесе". С 24 по 28 июня для представителей камчатского социального бизнеса был организован краткосрочный обучающий онлайн-конкурс "Социальный бизнес-интенсив". На этих занятиях участники изучили общие знания о социальном предпринимательстве как о перспективном направлении развития российской экономики, технологии социального предпринимательства в различных сферах жизни и многое другое. Кроме того, помимо образовательных, состоялись информационные, просветительские, благотворительные, развлекательные и многие другие мероприятия по развитию соцпредпринимательства. На данный момент на полуострове осуществляет деятельность около 100 социальных предприятий.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958693496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, камчатка, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)