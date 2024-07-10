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Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства - РИА Новости, 10.07.2024
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Твой бизнес
 
12:23 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/kamchatka-1958709802.html
Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства
Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства - РИА Новости, 10.07.2024
Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства
Около 40 бизнесменов Камчатки приняли участие в мероприятиях, организованных центром "Мой бизнес" в рамках Недели социального предпринимательства, сообщает... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:23
2024-07-10T12:23
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 40 бизнесменов Камчатки приняли участие в мероприятиях, организованных центром "Мой бизнес" в рамках Недели социального предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. С 20 по 28 июня в 68 регионах России прошли тематические мероприятия в рамках Недели социального предпринимательства. Инициатором выступило Минэкономразвития РФ. На Камчатке прошла серия обучающих мероприятий благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". На камчатской площадке центра "Мой бизнес" 20 и 25 июня прошли деловые игры "Нетворкинг и коллаборации в социальном бизнесе". С 24 по 28 июня для представителей камчатского социального бизнеса был организован краткосрочный обучающий онлайн-конкурс "Социальный бизнес-интенсив". На этих занятиях участники изучили общие знания о социальном предпринимательстве как о перспективном направлении развития российской экономики, технологии социального предпринимательства в различных сферах жизни и многое другое. Кроме того, помимо образовательных, состоялись информационные, просветительские, благотворительные, развлекательные и многие другие мероприятия по развитию соцпредпринимательства. На данный момент на полуострове осуществляет деятельность около 100 социальных предприятий.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958693496.html
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твой бизнес – новости, камчатка, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатка, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Около 40 бизнесменов Камчатки поучаствовали в Неделе соцпредпринимательства

© Фото : Официальный сайт Камчатского края Участники деловой игры в рамках Недели соцпредпринимательства на Камчатке
Участники деловой игры в рамках Недели соцпредпринимательства на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
Участники деловой игры в рамках Недели соцпредпринимательства на Камчатке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Около 40 бизнесменов Камчатки приняли участие в мероприятиях, организованных центром "Мой бизнес" в рамках Недели социального предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 20 по 28 июня в 68 регионах России прошли тематические мероприятия в рамках Недели социального предпринимательства. Инициатором выступило Минэкономразвития РФ. На Камчатке прошла серия обучающих мероприятий благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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11:16
На камчатской площадке центра "Мой бизнес" 20 и 25 июня прошли деловые игры "Нетворкинг и коллаборации в социальном бизнесе".
С 24 по 28 июня для представителей камчатского социального бизнеса был организован краткосрочный обучающий онлайн-конкурс "Социальный бизнес-интенсив". На этих занятиях участники изучили общие знания о социальном предпринимательстве как о перспективном направлении развития российской экономики, технологии социального предпринимательства в различных сферах жизни и многое другое.
Кроме того, помимо образовательных, состоялись информационные, просветительские, благотворительные, развлекательные и многие другие мероприятия по развитию соцпредпринимательства.
На данный момент на полуострове осуществляет деятельность около 100 социальных предприятий.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиКамчаткаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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