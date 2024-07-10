https://ria.ru/20240710/kallas-1958824551.html

Каллас надеется, что НАТО на саммите объявит Россию долгосрочной угрозой

Каллас надеется, что НАТО на саммите объявит Россию долгосрочной угрозой - РИА Новости, 10.07.2024

Каллас надеется, что НАТО на саммите объявит Россию долгосрочной угрозой

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что Россия на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена "долгосрочной угрозой", ее слова прозвучали в эфире... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:02

2024-07-10T19:02

2024-07-10T19:02

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кайя каллас

йенс столтенберг

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что Россия на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлена "долгосрочной угрозой", ее слова прозвучали в эфире трансляции на YouTube-канале альянса, при том что генсек альянса Йенс Столтенберг успел заявить, что НАТО сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер омтечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой", - заявила она журналистам на полях саммита НАТО.Каллас также считает, что странам-членам альянса нужно работать над "сдерживанием" России. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

https://ria.ru/20240710/kallas-1958714565.html

https://ria.ru/20240705/vizit-1957708622.html

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россия, эстония, кайя каллас, йенс столтенберг, нато, вашингтон