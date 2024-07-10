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Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас - РИА Новости, 10.07.2024
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12:39 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/kallas-1958714565.html
Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас
Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас - РИА Новости, 10.07.2024
Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас
Почти 70% граждан Эстонии не одобряют работу премьера страны Каи Каллас, следует из результатов ежемесячного исследования социологической службы Norstat,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:39
2024-07-10T12:39
в мире
эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 70% граждан Эстонии не одобряют работу премьера страны Каи Каллас, следует из результатов ежемесячного исследования социологической службы Norstat, опубликованных телерадиокомпанией ERR, Согласно результатам исследования, 65% граждан Эстонии считают, что правительство "плохо" или "скорее плохо" выполняет свою работу. Еще 30% респондентов заявили, что правительство справляется с обязанностями "хорошо" или "скорее хорошо", оставшиеся 5% затруднились дать ответ. Кроме того, участников исследования попросили дать оценку работе премьера. Так, 68% опрошенных заявили, что "не одобряют" ее работу, 23% выразили одобрение, а остальные затруднились с ответом. ERR подчеркивает, что в июне аналогичное исследование показало, что работой правительства недовольны 60% граждан, а работой Каллас - 61%. Телерадиокомпания не приводит данные о том, сколько человек приняли участие в исследовании и сколько процентных пункта составляет погрешность.
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РИА Новости
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96
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353
60
в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас

Norstat: почти 70 процентов граждан Эстонии не одобряют работу премьера Каллас

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 70% граждан Эстонии не одобряют работу премьера страны Каи Каллас, следует из результатов ежемесячного исследования социологической службы Norstat, опубликованных телерадиокомпанией ERR,
Согласно результатам исследования, 65% граждан Эстонии считают, что правительство "плохо" или "скорее плохо" выполняет свою работу. Еще 30% респондентов заявили, что правительство справляется с обязанностями "хорошо" или "скорее хорошо", оставшиеся 5% затруднились дать ответ.
Кроме того, участников исследования попросили дать оценку работе премьера. Так, 68% опрошенных заявили, что "не одобряют" ее работу, 23% выразили одобрение, а остальные затруднились с ответом.
ERR подчеркивает, что в июне аналогичное исследование показало, что работой правительства недовольны 60% граждан, а работой Каллас - 61%.
Телерадиокомпания не приводит данные о том, сколько человек приняли участие в исследовании и сколько процентных пункта составляет погрешность.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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