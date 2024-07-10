https://ria.ru/20240710/kallas-1958714565.html

Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас

Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас - РИА Новости, 10.07.2024

Опрос показал, сколько граждан Эстонии поддерживают Каллас

Почти 70% граждан Эстонии не одобряют работу премьера страны Каи Каллас, следует из результатов ежемесячного исследования социологической службы Norstat,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:39

2024-07-10T12:39

2024-07-10T12:39

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эстония

кайя каллас

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 70% граждан Эстонии не одобряют работу премьера страны Каи Каллас, следует из результатов ежемесячного исследования социологической службы Norstat, опубликованных телерадиокомпанией ERR, Согласно результатам исследования, 65% граждан Эстонии считают, что правительство "плохо" или "скорее плохо" выполняет свою работу. Еще 30% респондентов заявили, что правительство справляется с обязанностями "хорошо" или "скорее хорошо", оставшиеся 5% затруднились дать ответ. Кроме того, участников исследования попросили дать оценку работе премьера. Так, 68% опрошенных заявили, что "не одобряют" ее работу, 23% выразили одобрение, а остальные затруднились с ответом. ERR подчеркивает, что в июне аналогичное исследование показало, что работой правительства недовольны 60% граждан, а работой Каллас - 61%. Телерадиокомпания не приводит данные о том, сколько человек приняли участие в исследовании и сколько процентных пункта составляет погрешность.

https://ria.ru/20240321/kallas-1934693040.html

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в мире, эстония, кайя каллас