https://ria.ru/20240710/japonija-1958746130.html

Задержанному в Японии россиянину предоставили адвоката

Задержанному в Японии россиянину предоставили адвоката - РИА Новости, 10.07.2024

Задержанному в Японии россиянину предоставили адвоката

Задержанному в Японии россиянину инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения разрешения... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:36

2024-07-10T14:36

2024-07-10T14:36

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ТОКИО, 10 июл - РИА Новости. Задержанному в Японии россиянину инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения разрешения министерства экономики, торговли и промышленности Японии, ему предоставлен адвокат, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Осаке. "Десятого июля полицией города Осака по обвинению в нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли задержан российский предприниматель. Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения разрешения Министерства экономики, торговли и промышленности Японии", - подчеркнули в диппредставительстве.Как отметили в генконсульстве РФ, по информации полиции, подозреваемый изначально задержан на 48 часов, ему предоставлен адвокат. "Российское генконсульство в Осаке находится в контакте с сотрудниками полицейского управления с целью выяснения обстоятельств произошедшего", - добавил собеседник агентства. Ранее в среду стало известно об аресте 38-летнего гражданина РФ по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Утром в среду телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в Осаке был арестован руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке 38-летний Андрей Сова. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход антироссийских санкций. Как уточняла, в свою очередь, газета "Санкэй", полиция Осаки получила наводку на возможные неправомерные действия еще в апреле прошлого года. Осенью 2023 года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 260 тысяч долларов по текущему курсу), утверждает газета. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима, отмечают японские СМИ.

https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954518657.html

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россия, осака (город), япония, в мире