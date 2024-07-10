https://ria.ru/20240710/izrail-1958789678.html

Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах

Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах - РИА Новости, 10.07.2024

Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии на Голанских высотах и обвинила Дамаск в нарушении... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:05

2024-07-10T17:05

2024-07-10T18:31

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии на Голанских высотах и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разделении сил. "Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, нарушившими Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне", — говорится в сообщении армейской пресс-службы. В ЦАХАЛ добавили, что возлагают на сирийских военных ответственность за все, что происходит на их территории, и подчеркнули, что не допустят попыток нарушить соглашение о разделении. В 1974-м Сирия и Израиль подписали соглашение о разъединении, установившее, что сирийские войска не имеют права переходить линию "Браво", а Израиль — линию "Альфа". Между ними располагается демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.Во время войны в Сирии большую часть неподконтрольных Израилю высот захватили антиправительственные группировки. Только летом 2018 года Дамаску удалось вернуть эти районы под свой контроль. Сейчас вдоль линии "Браво" располагается российская военная полиция совместно с сирийской армией.

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https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957732402.html

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), дональд трамп, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году