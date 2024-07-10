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Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах - РИА Новости, 10.07.2024
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17:05 10.07.2024 (обновлено: 18:31 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/izrail-1958789678.html
Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах
Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах - РИА Новости, 10.07.2024
Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии на Голанских высотах и обвинила Дамаск в нарушении... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:05
2024-07-10T18:31
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
дональд трамп
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии на Голанских высотах и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разделении сил. "Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, нарушившими Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне", — говорится в сообщении армейской пресс-службы. В ЦАХАЛ добавили, что возлагают на сирийских военных ответственность за все, что происходит на их территории, и подчеркнули, что не допустят попыток нарушить соглашение о разделении. В 1974-м Сирия и Израиль подписали соглашение о разъединении, установившее, что сирийские войска не имеют права переходить линию "Браво", а Израиль — линию "Альфа". Между ними располагается демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.Во время войны в Сирии большую часть неподконтрольных Израилю высот захватили антиправительственные группировки. Только летом 2018 года Дамаску удалось вернуть эти районы под свой контроль. Сейчас вдоль линии "Браво" располагается российская военная полиция совместно с сирийской армией.
https://ria.ru/20240709/hezbolly-1958615283.html
https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957732402.html
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), дональд трамп, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Дональд Трамп, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль атаковал сирийскую инфраструктуру на Голанах

Израиль нанес удары по сирийской инфраструктуре на Голанских высотах

© AFP 2024 / Jalaa MareyИзраильский танк на Голанских высотах
Израильский танк на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AFP 2024 / Jalaa Marey
Израильский танк на Голанских высотах. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударах по инфраструктуре Вооруженных сил Сирии на Голанских высотах и обвинила Дамаск в нарушении соглашения 1974 года о разделении сил.
"Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, нарушившими Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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В ЦАХАЛ добавили, что возлагают на сирийских военных ответственность за все, что происходит на их территории, и подчеркнули, что не допустят попыток нарушить соглашение о разделении.

Голанские высоты до 1967-го входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами. Во время Шестидневной войны 1967 года, а затем четвертой арабо-израильской войны 1973-го Израиль захватил две трети этой территории, а в 1981 году в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над ней. Совет Безопасности ООН это решение не признает и считает Голаны территорией Сирии.

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В 1974-м Сирия и Израиль подписали соглашение о разъединении, установившее, что сирийские войска не имеют права переходить линию "Браво", а Израиль — линию "Альфа". Между ними располагается демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.
Во время войны в Сирии большую часть неподконтрольных Израилю высот захватили антиправительственные группировки. Только летом 2018 года Дамаску удалось вернуть эти районы под свой контроль. Сейчас вдоль линии "Браво" располагается российская военная полиция совместно с сирийской армией.
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В миреСирияИзраильДамаск (город)Дональд ТрампООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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