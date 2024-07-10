https://ria.ru/20240710/istrebitel-1958852223.html

США в этом году выберут подрядчика на разработку платформы истребителя

США в этом году выберут подрядчика на разработку платформы истребителя - РИА Новости, 10.07.2024

США в этом году выберут подрядчика на разработку платформы истребителя

США в этом году выберут подрядчика на разработку платформы истребителя шестого поколения (NGAD), но пока Пентагон ведет внутреннюю работу над проектом, заявил в РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:24

2024-07-10T22:24

2024-07-10T22:24

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США в этом году выберут подрядчика на разработку платформы истребителя шестого поколения (NGAD), но пока Пентагон ведет внутреннюю работу над проектом, заявил в среду глава боевого воздушного командования США генерал Кеннет Уилсбах. "Я ожидаю, что это произойдет в текущем году", - сообщил он во время выступления в организации Mitchell Aerospace, отвечая на вопрос о планируемых сроках выбора подрядчика для разработки платформы. Уилсбах отметил, что Пентагон все еще продолжает работать над проектом NGAD и его расширением, добавив, что речь идет не об одном истребителе, а о "семействе систем", однако подчеркнул, что этот процесс проходит вне публичного поля и отказался приводить детали работы. Согласно ранее распространенного заявлению Пентагона, платформа Next Generation Air Dominance (NGAD) представляет собой "прорыв в поколениях технологий". Будущая машина будет отличаться улучшенной выживаемостью и возможностями наносить удары, а также взаимодействовать и адаптироваться в зависимости от изменений ситуации в воздушном пространстве. В настоящее время ВС США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

https://ria.ru/20240710/nato-1958820585.html

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