https://ria.ru/20240710/infrastruktura-1958673703.html
В Одессе пострадала портовая инфраструктура
В Одессе пострадала портовая инфраструктура - РИА Новости, 10.07.2024
В Одессе пострадала портовая инфраструктура
Ракетный удар повредил портовую инфраструктуру в Одессе, заявил глава местной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:26
2024-07-10T09:26
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ракетный удар повредил портовую инфраструктуру в Одессе, заявил глава местной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт, теплоход", — написал он.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 1:23 в городе и области объявили воздушную тревогу, она продлилась более трех часов. Удары по Одессе подтвердил также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина
В Одессе пострадала портовая инфраструктура
Глава ОВА Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе