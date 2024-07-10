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Инаугурация нового президента Ирана состоится 30 июля - РИА Новости, 10.07.2024
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13:09 10.07.2024 (обновлено: 13:16 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/inauguratsija-1958724791.html
Инаугурация нового президента Ирана состоится 30 июля
Инаугурация нового президента Ирана состоится 30 июля - РИА Новости, 10.07.2024
Инаугурация нового президента Ирана состоится 30 июля
Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля, заявил член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:09
2024-07-10T13:16
в мире
иран
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 10 июл – РИА Новости. Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля, заявил член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи. "Согласно закону, церемония инаугурации избранного президента состоится после церемонии вступления в должность. На этом основании... церемония инаугурации президента, (победившего на - ред.) 14-х (президентских - ред.) выборах, состоится во вторник, 30 июля", - приводит слова Юсефи агентство ISNA.В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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в мире, иран, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан
Инаугурация нового президента Ирана состоится 30 июля

Инаугурация избранного президента Ирана Пезешкиана состоится 30 июля

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 июл – РИА Новости. Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля, заявил член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи.
"Согласно закону, церемония инаугурации избранного президента состоится после церемонии вступления в должность. На этом основании... церемония инаугурации президента, (победившего на - ред.) 14-х (президентских - ред.) выборах, состоится во вторник, 30 июля", - приводит слова Юсефи агентство ISNA.
В минувшее воскресенье глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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В миреИранМасуд Пезешкиан
 
 
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