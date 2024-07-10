https://ria.ru/20240710/hamas-1958742132.html

ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными

ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными - РИА Новости, 10.07.2024

ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными

Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:16

2024-07-10T14:16

2024-07-10T14:29

в мире

гуантанамо (город)

сша

израиль

барак обама

дональд трамп

джо байден

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115383/13/1153831319_0:23:2001:1148_1920x0_80_0_0_3d7eddd2594af6535af22e86ff4af6fd.jpg

КАИР, 10 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и Абу-Грейбе. "То, чему подвергаются наши заключенные в тюрьмах оккупации (Израиля – ред.), во много раз превосходит всю жестокость, которой подвергались заключенные в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб", - говорится в заявлении ХАМАС.В заявлении утверждается, что израильское правительство нарушает все международные соглашения и законы, касающиеся обращения с заключенными. "Это преступное поведение нацистского оккупационного правительства требует срочного вмешательства международного сообщества, Международного суда ООН, ООН и ее учреждений, формирования комиссий для входа в эти места содержания под стражей и расследования нарушений, которые совершаются в них", - отмечается в заявлении ХАМАС. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет. После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли. Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.

https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html

https://ria.ru/20240709/hezbolly-1958615283.html

гуантанамо (город)

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гуантанамо (город), сша, израиль, барак обама, дональд трамп, джо байден, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году