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ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными - РИА Новости, 10.07.2024
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14:16 10.07.2024 (обновлено: 14:29 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/hamas-1958742132.html
ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными
ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными - РИА Новости, 10.07.2024
ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными
Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:16
2024-07-10T14:29
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сша
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КАИР, 10 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и Абу-Грейбе. &quot;То, чему подвергаются наши заключенные в тюрьмах оккупации (Израиля – ред.), во много раз превосходит всю жестокость, которой подвергались заключенные в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб&quot;, - говорится в заявлении ХАМАС.В заявлении утверждается, что израильское правительство нарушает все международные соглашения и законы, касающиеся обращения с заключенными. "Это преступное поведение нацистского оккупационного правительства требует срочного вмешательства международного сообщества, Международного суда ООН, ООН и ее учреждений, формирования комиссий для входа в эти места содержания под стражей и расследования нарушений, которые совершаются в них", - отмечается в заявлении ХАМАС. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет. После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли. Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.
https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, израиль, барак обама, дональд трамп, джо байден, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Гуантанамо (город), США, Израиль, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными

ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с палестинскими заключенными

© AP Photo / Ariel SchalitЗаключенные в тюрьме Шарон, Израиль
Заключенные в тюрьме Шарон, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Заключенные в тюрьме Шарон, Израиль. Архивное фото
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КАИР, 10 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и Абу-Грейбе.
«

"То, чему подвергаются наши заключенные в тюрьмах оккупации (Израиля – ред.), во много раз превосходит всю жестокость, которой подвергались заключенные в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб", - говорится в заявлении ХАМАС.

В заявлении утверждается, что израильское правительство нарушает все международные соглашения и законы, касающиеся обращения с заключенными.
"Это преступное поведение нацистского оккупационного правительства требует срочного вмешательства международного сообщества, Международного суда ООН, ООН и ее учреждений, формирования комиссий для входа в эти места содержания под стражей и расследования нарушений, которые совершаются в них", - отмечается в заявлении ХАМАС.
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Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.
После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли. Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.
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