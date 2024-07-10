ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с заключенными
ХАМАС обвинило Израиль в жестоком обращении с палестинскими заключенными
© AP Photo / Ariel SchalitЗаключенные в тюрьме Шарон, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
Заключенные в тюрьме Шарон, Израиль. Архивное фото
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и Абу-Грейбе.
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"То, чему подвергаются наши заключенные в тюрьмах оккупации (Израиля – ред.), во много раз превосходит всю жестокость, которой подвергались заключенные в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб", - говорится в заявлении ХАМАС.
В заявлении утверждается, что израильское правительство нарушает все международные соглашения и законы, касающиеся обращения с заключенными.
"Это преступное поведение нацистского оккупационного правительства требует срочного вмешательства международного сообщества, Международного суда ООН, ООН и ее учреждений, формирования комиссий для входа в эти места содержания под стражей и расследования нарушений, которые совершаются в них", - отмечается в заявлении ХАМАС.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.
После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли. Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.