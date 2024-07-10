https://ria.ru/20240710/gruziya-1958743112.html

Германия вслед за США решила пересмотреть отношения с Грузией

Германия вслед за США решила пересмотреть отношения с Грузией - РИА Новости, 10.07.2024

Германия вслед за США решила пересмотреть отношения с Грузией

Власти Германии вслед за Евросоюзом и США решили пересмотреть отношения с Грузией, заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:22

2024-07-10T14:22

2024-07-10T15:15

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энтони блинкен

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 июл — РИА Новости. Власти Германии вслед за Евросоюзом и США решили пересмотреть отношения с Грузией, заявил посол ФРГ в Тбилиси Питер Фишер. "Что касается Германии, мы также пересматриваем отношения с Грузией. Нас связывают широкие и глубокие отношения, вместе с США являемся крупнейшими донорами в сотрудничестве Грузии в целях развития. Мы решили не брать на себя никаких новых обязательств", — сказал он.Так, немецкая сторона отменила большой юридический форум в Берлине, который состоялся в Тбилиси в прошлом году. Германия обсуждает и дальнейшие возможные шаги, отметил дипломат."Хочу сказать грузинским друзьям, что мы хотим, чтобы вы присоединились к Европейскому союзу, но в этом процессе вы должны соответствовать нашим стандартам. Если не можете этого сделать — вы не можете присоединиться к нам", — резюмировал Фишер.Реакция Запада на закон об иноагентах в ГрузииЗападные страны начали критиковать Грузию после принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и угрожать ей последствиями. Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.В итоге в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Вашингтон также анонсировал новую политику по визовым ограничениям и начал корректировать все программы сотрудничества с Тбилиси.В правящей партии закавказской республики назвали решение Соединенных Штатов комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.Кроме того, накануне посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский сообщил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс интеграции Грузии в сообщество и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить для укрепления ее обороноспособности.Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, заявил, что страна ожидает вступления ЕС в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон".

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https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

https://ria.ru/20240705/ssha-1957725856.html

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958424955.html

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в мире, грузия, германия, сша, евросоюз, энтони блинкен, тбилиси