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Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей - РИА Новости, 10.07.2024
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Твой бизнес
 
18:35 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/goskompanii-1958819234.html
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей - РИА Новости, 10.07.2024
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей
Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:35
2024-07-10T18:35
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сегодняшний день самозанятые играют важную роль в экономике региона, внося достаточно весомый вклад в развитие предпринимательского сектора. С каждым годом все больше кузбассовцев решают открыть свое дело", — отметил министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко, его слова приводит пресс-служба. Он рассказал, что в прошлом году данным видом деятельности занимались 120 тысяч человек, а в этом - более 144 тысяч. Самыми востребованными закупками у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием; услуги в области творчества, искусства и развлечений; профессиональные, научные и технические; рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка; специализированные строительные работы.
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Твой бизнес, Кемеровская область, Твой бизнес – новости

Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей

© iStock.com / Nikolay LitvinovКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© iStock.com / Nikolay Litvinov
Кемерово
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"На сегодняшний день самозанятые играют важную роль в экономике региона, внося достаточно весомый вклад в развитие предпринимательского сектора. С каждым годом все больше кузбассовцев решают открыть свое дело", — отметил министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко, его слова приводит пресс-служба.
Он рассказал, что в прошлом году данным видом деятельности занимались 120 тысяч человек, а в этом - более 144 тысяч.
Самыми востребованными закупками у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием; услуги в области творчества, искусства и развлечений; профессиональные, научные и технические; рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка; специализированные строительные работы.
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