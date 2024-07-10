https://ria.ru/20240710/goskompanii-1958819234.html
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей - РИА Новости, 10.07.2024
Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей
Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:35
2024-07-10T18:35
2024-07-10T18:35
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сегодняшний день самозанятые играют важную роль в экономике региона, внося достаточно весомый вклад в развитие предпринимательского сектора. С каждым годом все больше кузбассовцев решают открыть свое дело", — отметил министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко, его слова приводит пресс-служба. Он рассказал, что в прошлом году данным видом деятельности занимались 120 тысяч человек, а в этом - более 144 тысяч. Самыми востребованными закупками у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием; услуги в области творчества, искусства и развлечений; профессиональные, научные и технические; рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка; специализированные строительные работы.
https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Кемеровская область, Твой бизнес – новости