https://ria.ru/20240710/goskompanii-1958819234.html

Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей

Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей - РИА Новости, 10.07.2024

Госкомпании купили у самозанятых Кузбасса товаров и услуг на 37 млн рублей

Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:35

2024-07-10T18:35

2024-07-10T18:35

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкомпании в Кемеровской области приобрели у самозанятых товаров и услуг на 37 миллионов рублей с начала текущего года, прирост составил 131,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сегодняшний день самозанятые играют важную роль в экономике региона, внося достаточно весомый вклад в развитие предпринимательского сектора. С каждым годом все больше кузбассовцев решают открыть свое дело", — отметил министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко, его слова приводит пресс-служба. Он рассказал, что в прошлом году данным видом деятельности занимались 120 тысяч человек, а в этом - более 144 тысяч. Самыми востребованными закупками у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием; услуги в области творчества, искусства и развлечений; профессиональные, научные и технические; рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка; специализированные строительные работы.

https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, твой бизнес – новости