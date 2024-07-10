https://ria.ru/20240710/gosduma-1958695183.html

Госдума приняла поправки о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Госдума приняла поправки о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости, 10.07.2024

Госдума приняла поправки о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о том, что вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под закон о пропаганде... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:24

2024-07-10T11:24

2024-07-10T11:24

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о том, что вся опубликованная до 1 августа 1990 года литература не будет подпадать под закон о пропаганде наркотиков. Согласно поправкам, произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. В таблице поправок на принятие отмечается, что законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности. Также Дума поддержала поправку о переносе вступлении в силу проекта о запрете пропаганды наркотиков на 1 июня 2025 года. Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.

https://ria.ru/20230718/ekstremizm-1884788387.html

https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html

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общество, технологии, госдума рф