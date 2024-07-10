https://ria.ru/20240710/gosduma-1958685274.html

В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник

В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024

В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник

В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:34

2024-07-10T10:34

2024-07-10T10:39

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госдума рф

крокус сити холл

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА Новости. "В Госдуме отменяются временные ограничения пропускного режима с 8 июля. Пропуска смогут заказывать теперь все депутаты", - сказал источник РИА Новости. Источник добавил, что право на заявку по выдаче разовых пропусков на проход в Госдуму при ограниченном пропускном режиме был у председателя Госдумы, вице-спикеров ГД, руководителей фракций, председателей комитетов. Ранее в ГД ограничили пропускной режим после теракта в Крокус Сити Холле.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958683158.html

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680521.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, госдума рф, крокус сити холл