https://ria.ru/20240710/gosduma-1958685274.html
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник
В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:34
2024-07-10T10:34
2024-07-10T10:39
москва
госдума рф
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА Новости. "В Госдуме отменяются временные ограничения пропускного режима с 8 июля. Пропуска смогут заказывать теперь все депутаты", - сказал источник РИА Новости. Источник добавил, что право на заявку по выдаче разовых пропусков на проход в Госдуму при ограниченном пропускном режиме был у председателя Госдумы, вице-спикеров ГД, руководителей фракций, председателей комитетов. Ранее в ГД ограничили пропускной режим после теракта в Крокус Сити Холле.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958683158.html
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, госдума рф, крокус сити холл
Москва, Госдума РФ, Крокус Сити Холл
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник
В Госдуме с 8 июля отменили временные ограничения пропускного режима