Рейтинг@Mail.ru
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 10.07.2024 (обновлено: 10:39 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958685274.html
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2024
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник
В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:34
2024-07-10T10:39
москва
госдума рф
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА Новости. "В Госдуме отменяются временные ограничения пропускного режима с 8 июля. Пропуска смогут заказывать теперь все депутаты", - сказал источник РИА Новости. Источник добавил, что право на заявку по выдаче разовых пропусков на проход в Госдуму при ограниченном пропускном режиме был у председателя Госдумы, вице-спикеров ГД, руководителей фракций, председателей комитетов. Ранее в ГД ограничили пропускной режим после теракта в Крокус Сити Холле.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958683158.html
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680521.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, госдума рф, крокус сити холл
Москва, Госдума РФ, Крокус Сити Холл
В ГД отменили временные ограничения пропускного режима, сообщил источник

В Госдуме с 8 июля отменили временные ограничения пропускного режима

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Госдуме отменились временные ограничения пропускного режима с 8 июля, пропуска смогут заказывать теперь все депутаты для посетителей, сказал источник РИА Новости.
"В Госдуме отменяются временные ограничения пропускного режима с 8 июля. Пропуска смогут заказывать теперь все депутаты", - сказал источник РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
ГД приняла законопроекты о наказании за пропаганду наркотиков
10:22
Источник добавил, что право на заявку по выдаче разовых пропусков на проход в Госдуму при ограниченном пропускном режиме был у председателя Госдумы, вице-спикеров ГД, руководителей фракций, председателей комитетов.
Ранее в ГД ограничили пропускной режим после теракта в Крокус Сити Холле.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Госдума перенесла срок внесения проекта федерального бюджета
10:11
 
МоскваГосдума РФКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала