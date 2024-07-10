https://ria.ru/20240710/golikova-1958711486.html

Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет

Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет - РИА Новости, 10.07.2024

Голикова не увидела необходимости повышать возраст молодежи до 38 лет

Дискуссий о повышении возраста молодежи до 38 лет в правительстве в настоящее время не ведется, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:30

2024-07-10T12:30

2024-07-10T12:30

общество

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татьяна голикова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дискуссий о повышении возраста молодежи до 38 лет в правительстве в настоящее время не ведется, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров говорил, что возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. В настоящее время действует закон о молодежной политике в РФ, согласно которому молодежью считаются люди до 35 лет включительно. "Нет таких", - сказала Голикова РИА Новости в ответ на вопрос, ведутся ли в правительстве обсуждения возможного повышения возраста молодежи. "Мне кажется, что 35 - это хороший возраст", - сказала вице-премьер в ответ на уточняющий вопрос, стоит ли, по ее мнению, повышать этот возраст до 38 лет.

https://na.ria.ru/20240705/golikova-1957604451.html

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общество, россия, татьяна голикова, правительство рф