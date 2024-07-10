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Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 10.07.2024 (обновлено: 17:55 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gladkov-1958805309.html
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.07.2024
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек
Число пострадавших в Грайвороне Белгородской области в результате утренних атак дронов ВСУ увеличилось до 3 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладковв своем... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:46
2024-07-10T17:55
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Грайвороне Белгородской области в результате утренних атак дронов ВСУ увеличилось до 3 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале.В среду днем губернатор сообщал, что ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи госпитализирован в областную клиническую больницу."Количество пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трех человек. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта. Вторая женщина была ранена на парковке социального объекта — у нее осколочное касательное ранение правого плеча. Госпитализация не понадобилась, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в ходе обхода после атак выявлены повреждения у еще одного объекта торговли: посечены кровля, фасад и входная группа.
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957801002.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек

Гладков: число пострадавших в Грайвороне при атаках ВСУ выросло до трех человек

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дронов ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Грайвороне Белгородской области в результате утренних атак дронов ВСУ увеличилось до 3 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале.
В среду днем губернатор сообщал, что ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи госпитализирован в областную клиническую больницу.
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"Количество пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трех человек. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта. Вторая женщина была ранена на парковке социального объекта — у нее осколочное касательное ранение правого плеча. Госпитализация не понадобилась, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в ходе обхода после атак выявлены повреждения у еще одного объекта торговли: посечены кровля, фасад и входная группа.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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