https://ria.ru/20240710/gladkov-1958805309.html
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек - РИА Новости, 10.07.2024
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек
Число пострадавших в Грайвороне Белгородской области в результате утренних атак дронов ВСУ увеличилось до 3 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладковв своем... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:46
2024-07-10T17:46
2024-07-10T17:55
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Грайвороне Белгородской области в результате утренних атак дронов ВСУ увеличилось до 3 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладковв своем Telegram-канале.В среду днем губернатор сообщал, что ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи госпитализирован в областную клиническую больницу."Количество пострадавших в Грайвороне в результате утренних атак дронов увеличилось до трех человек. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились две женщины. У одной пострадавшей контузия и баротравма, ранение она получила в результате атаки дрона возле коммерческого объекта. Вторая женщина была ранена на парковке социального объекта — у нее осколочное касательное ранение правого плеча. Госпитализация не понадобилась, пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в ходе обхода после атак выявлены повреждения у еще одного объекта торговли: посечены кровля, фасад и входная группа.
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957801002.html
https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших в Грайвороне увеличилось до трех человек
Гладков: число пострадавших в Грайвороне при атаках ВСУ выросло до трех человек