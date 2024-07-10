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Германия попросила Украину объяснить отказ во въезде депутату от "Левых" - РИА Новости, 10.07.2024
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15:17 10.07.2024 (обновлено: 15:22 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/germaniya-1958755651.html
Германия попросила Украину объяснить отказ во въезде депутату от "Левых"
Германия попросила Украину объяснить отказ во въезде депутату от "Левых" - РИА Новости, 10.07.2024
Германия попросила Украину объяснить отказ во въезде депутату от "Левых"
Власти Германии просят Киев обосновать, почему тот отказал во въезде немецкому депутату от партии "Левые" Зёрену Пелльманну, сообщил представитель МИД ФРГ... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:17
2024-07-10T15:22
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Власти Германии просят Киев обосновать, почему тот отказал во въезде немецкому депутату от партии "Левые" Зёрену Пелльманну, сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, посольство Германии на Украине уже вчера выходило на связь с украинской стороной. "Мы очень серьезно относимся к процессу, в ходе которого было отказано во въезде депутату бундестага, и прилагаем усилия к прояснению ситуации... Мы сейчас снова обратимся к украинским властям по поводу этого инцидента, чтобы выяснить юридические причины отказа во въезде. Как вы видите из моего ответа, они нам пока не известны", - заявил Вагнер на правительственном брифинге. Ранее в среду критикующий поставки оружия Киеву Пелльманн сообщил немецкому изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. Он прибыл в польский город Пшемысль, откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу.
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в мире, германия, киев, украина
В мире, Германия, Киев, Украина
Германия попросила Украину объяснить отказ во въезде депутату от "Левых"

МИД Германии попросил Украину обосновать отказ во въезде депутату Пелльманну

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Власти Германии просят Киев обосновать, почему тот отказал во въезде немецкому депутату от партии "Левые" Зёрену Пелльманну, сообщил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
По его словам, посольство Германии на Украине уже вчера выходило на связь с украинской стороной.
"Мы очень серьезно относимся к процессу, в ходе которого было отказано во въезде депутату бундестага, и прилагаем усилия к прояснению ситуации... Мы сейчас снова обратимся к украинским властям по поводу этого инцидента, чтобы выяснить юридические причины отказа во въезде. Как вы видите из моего ответа, они нам пока не известны", - заявил Вагнер на правительственном брифинге.
Ранее в среду критикующий поставки оружия Киеву Пелльманн сообщил немецкому изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. Он прибыл в польский город Пшемысль, откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу.
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