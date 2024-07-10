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Сотрудники немецких портов начали забастовки - РИА Новости, 10.07.2024
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12:45 10.07.2024 (обновлено: 12:50 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/germaniya-1958716502.html
Сотрудники немецких портов начали забастовки
Сотрудники немецких портов начали забастовки - РИА Новости, 10.07.2024
Сотрудники немецких портов начали забастовки
В портах немецких городов Гамбург и Бремен проходит предупредительная забастовка сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь порта Гамбурга Матиас Шульц. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:45
2024-07-10T12:50
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В портах немецких городов Гамбург и Бремен проходит предупредительная забастовка сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь порта Гамбурга Матиас Шульц. "В Гамбурге и Бремене проходят предупредительные забастовки", - сказал Шульц в ответ на письменный запрос РИА Новости. По данным портала Tagesschau, забастовки охватили также порты Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Эмден. Сообщается, что в Бремерхафене в забастовке принимают участие около 800 человек. Аналогичная предупредительная забастовка уже организовывалась в портах севера Германии вторым по величине профсоюзом страны Ver.di в середине июня. Ver.di требует увеличения заработной платы сотрудникам портов на 3 евро в час с 1 июня. Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями пройдёт в четверг-пятницу в Бремене.
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html
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в мире, германия, бремен (город)
В мире, Германия, Бремен (город)
Сотрудники немецких портов начали забастовки

В портах Гамбурга и Бремена проходит предупредительная забастовка сотрудников

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГамбург
Гамбург - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Артур Александров
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Гамбург. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В портах немецких городов Гамбург и Бремен проходит предупредительная забастовка сотрудников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь порта Гамбурга Матиас Шульц.
"В Гамбурге и Бремене проходят предупредительные забастовки", - сказал Шульц в ответ на письменный запрос РИА Новости.
По данным портала Tagesschau, забастовки охватили также порты Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Эмден. Сообщается, что в Бремерхафене в забастовке принимают участие около 800 человек.
Аналогичная предупредительная забастовка уже организовывалась в портах севера Германии вторым по величине профсоюзом страны Ver.di в середине июня.
Ver.di требует увеличения заработной платы сотрудникам портов на 3 евро в час с 1 июня. Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями пройдёт в четверг-пятницу в Бремене.
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