https://ria.ru/20240710/gd-1958681699.html

Госдума приняла поправки о штрафах за пропаганду наркотиков в литературе

Госдума приняла поправки о штрафах за пропаганду наркотиков в литературе - РИА Новости, 10.07.2024

Госдума приняла поправки о штрафах за пропаганду наркотиков в литературе

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:16

2024-07-10T10:16

2024-07-10T10:16

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Поправками в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках с нарушением требований о маркировке. Сумма штрафов за такое нарушение может составить от 2 до 4 тысяч с конфискацией для физлиц; от 10 до 30 тысяч с конфискацией для должностных лиц; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией. Также поправками переносится срок в вступления в силу законопроекта. Он, в случае принятия, вступит в силу с 1 июня 2025 года. В прошлой редакции пакета законопроектов сроком вступления в силу указывалось 1 сентября 2024 года. Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, он является частью пакета проектов о полном запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за нарушение такого запрета. Базовым законопроектом из пакета устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958678469.html

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