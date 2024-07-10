https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958660954.html
Форум ОБСЕ стал инструментом для информационной войны, сообщил Гаврилов
Форум ОБСЕ стал инструментом для информационной войны, сообщил Гаврилов - РИА Новости, 10.07.2024
Форум ОБСЕ стал инструментом для информационной войны, сообщил Гаврилов
Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) теперь используется Западом как инструмент информационной войны против России, заявил в своей статье... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T06:08
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) теперь используется Западом как инструмент информационной войны против России, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Неудивительно, что на таком фоне ФСОБ для западных государств-участников перестал быть интересен как платформа для профессионального обсуждения вопросов безопасности в Европе и всё больше востребован как инструмент поддержки информационной войны против России", - отметил Гаврилов. Как отмечается на официальном портале ОБСЕ, целью ФСОБ является работа над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе, Форум охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств – участников ОБСЕ. Форум также должен разрабатывать нормы и оказывать практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; он занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.
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константин гаврилов, обсе, россия, европа, вена
Константин Гаврилов, ОБСЕ, Россия, Европа, Вена
Форум ОБСЕ стал инструментом для информационной войны, сообщил Гаврилов
Гаврилов: Запад использует Форум ОБСЕ для информационной войны против РФ
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Форум ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) теперь используется Западом как инструмент информационной войны против России, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Неудивительно, что на таком фоне ФСОБ для западных государств-участников перестал быть интересен как платформа для профессионального обсуждения вопросов безопасности в Европе и всё больше востребован как инструмент поддержки информационной войны против России", - отметил Гаврилов.
Как отмечается на официальном портале ОБСЕ, целью ФСОБ является работа над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе, Форум охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств – участников ОБСЕ.
Форум также должен разрабатывать нормы и оказывать практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; он занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.