Рейтинг@Mail.ru
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/gasanov-1958766717.html
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов - РИА Новости, 10.07.2024
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов
Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов имеет высокий шанс быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату налогов, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:56
2024-07-10T15:56
москва
гусейн гасанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:76:2047:1227_1920x0_80_0_0_b1ef675defbdbbc7ddc528e994856f2b.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов имеет высокий шанс быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату налогов, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, выступая в качестве эксперта. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Гасанов находится в бегах, его компании закрыты за долги перед государством, а налоговая обратилась в суд с иском на блогера. "Я считаю, что шанс высокий, поскольку уже есть практика привлечения блогеров к ответственности. Но у него, так же как и у всех блогеров, есть право заплатить", - сказал Алешкин. По закону, если человек впервые не заплатил налоги, а в последующем погасил задолженность добровольно, он освобождается от уголовной ответственности, напомнил собеседник. "У него есть шанс избежать ответственности", - заметил адвокат. Алешкин считает, что Гасанова может ждать как участь "королевы марафонов" Елены Блиновской, в СИЗО дожидающейся судебного процесса, так и Валерии Чекалиной - в последнем случае он "отделается легким испугом". Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск ФНС о взыскании имущества блогера Гасанова, стоимость которого составляет порядка 112 миллионов рублей. Вопрос касается автомобилей марок Chevrolet и Rolls-Royce, а также помещения площадью 123 квадратных места в "Москва-Сити". Заседание по рассмотрению иска назначено на 25 июля.
https://ria.ru/20240504/advokat-1943900665.html
https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958734940_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f47bb6e4782ca1488d7ce76fcf23789c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, гусейн гасанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Москва, Гусейн Гасанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов

Адвокат Алешкин: шанс блогера Гасанова на уголовный срок высок

CC BY-SA 4.0 / Gadagasu / Блогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Gadagasu /
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов имеет высокий шанс быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату налогов, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, выступая в качестве эксперта.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Гасанов находится в бегах, его компании закрыты за долги перед государством, а налоговая обратилась в суд с иском на блогера.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Адвокат Чекалиных заявил об отсутствии у них задолженности перед ФНС
4 мая, 21:34
"Я считаю, что шанс высокий, поскольку уже есть практика привлечения блогеров к ответственности. Но у него, так же как и у всех блогеров, есть право заплатить", - сказал Алешкин.
По закону, если человек впервые не заплатил налоги, а в последующем погасил задолженность добровольно, он освобождается от уголовной ответственности, напомнил собеседник. "У него есть шанс избежать ответственности", - заметил адвокат.
Алешкин считает, что Гасанова может ждать как участь "королевы марафонов" Елены Блиновской, в СИЗО дожидающейся судебного процесса, так и Валерии Чекалиной - в последнем случае он "отделается легким испугом".
Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск ФНС о взыскании имущества блогера Гасанова, стоимость которого составляет порядка 112 миллионов рублей. Вопрос касается автомобилей марок Chevrolet и Rolls-Royce, а также помещения площадью 123 квадратных места в "Москва-Сити". Заседание по рассмотрению иска назначено на 25 июля.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Блиновская погасила часть налогового долга
28 июня, 19:30
 
МоскваГусейн ГасановФедеральная налоговая служба (ФНС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала