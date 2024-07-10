https://ria.ru/20240710/gasanov-1958766717.html
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов - РИА Новости, 10.07.2024
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов
Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов имеет высокий шанс быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату налогов, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:56
2024-07-10T15:56
2024-07-10T15:56
москва
гусейн гасанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Блогер и предприниматель Гусейн Гасанов имеет высокий шанс быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату налогов, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин, выступая в качестве эксперта. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Гасанов находится в бегах, его компании закрыты за долги перед государством, а налоговая обратилась в суд с иском на блогера. "Я считаю, что шанс высокий, поскольку уже есть практика привлечения блогеров к ответственности. Но у него, так же как и у всех блогеров, есть право заплатить", - сказал Алешкин. По закону, если человек впервые не заплатил налоги, а в последующем погасил задолженность добровольно, он освобождается от уголовной ответственности, напомнил собеседник. "У него есть шанс избежать ответственности", - заметил адвокат. Алешкин считает, что Гасанова может ждать как участь "королевы марафонов" Елены Блиновской, в СИЗО дожидающейся судебного процесса, так и Валерии Чекалиной - в последнем случае он "отделается легким испугом". Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск ФНС о взыскании имущества блогера Гасанова, стоимость которого составляет порядка 112 миллионов рублей. Вопрос касается автомобилей марок Chevrolet и Rolls-Royce, а также помещения площадью 123 квадратных места в "Москва-Сити". Заседание по рассмотрению иска назначено на 25 июля.
https://ria.ru/20240504/advokat-1943900665.html
https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html
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москва, гусейн гасанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия
Москва, Гусейн Гасанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Адвокат оценил шанс блогера Гасанова на уголовный срок за неуплату налогов
Адвокат Алешкин: шанс блогера Гасанова на уголовный срок высок