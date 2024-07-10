https://ria.ru/20240710/frantsiya-1958836612.html

Франция выразила обеспокоенность в связи с ударами ЦАХАЛ по школам в Газе

Франция выразила обеспокоенность в связи с ударами ЦАХАЛ по школам в Газе - РИА Новости, 10.07.2024

Франция выразила обеспокоенность в связи с ударами ЦАХАЛ по школам в Газе

МИД Франции призвал прояснить обстоятельства ударов ЦАХАЛ по школам в Газе и указал не необходимость немедленного прекращения огня. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:08

2024-07-10T20:08

2024-07-10T20:08

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франция

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иерусалим

бапор

армия обороны израиля (цахал)

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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. МИД Франции призвал прояснить обстоятельства ударов ЦАХАЛ по школам в Газе и указал не необходимость немедленного прекращения огня. "Франция выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нескольких ударах Израиля по школам, в которых проживают перемещенные лица в секторе Газа, включая школу БАПОР и школу Латинского патриархата Иерусалима. Нанесенный вчера удар по школе Аль-Ауда, в результате которого погибло несколько человек, стал третьим ударом по школе для перемещенных лиц с прошлой субботы. Мы призываем пролить свет на эти атаки", - сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. Ранее медиа-офис правительства Газы сообщил, что число жертв израильского обстрела школы с перемещенными лицами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29. "Мы призываем Израиль сделать все возможное для защиты гражданского населения при проведении военных операций и полностью соблюдать международное гуманитарное право, в частности принципы соразмерности и различия", - говорится в тексте. В МИД указали, что Франция призывает к "немедленному и долгосрочному прекращению огня, которое позволит защитить гражданское население, освободить заложников и обеспечить массовый доступ гуманитарной помощи во всех точках сектора Газа". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240710/mid-1958741739.html

https://ria.ru/20240709/izrailtjanin-1958636688.html

https://ria.ru/20240710/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, франция, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иерусалим, бапор, армия обороны израиля (цахал)