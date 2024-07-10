https://ria.ru/20240710/forum-1958761447.html
Всероссийский антидопинговый форум открылся в Тамбовской области
Всероссийский антидопинговый форум открылся в Тамбовской области - РИА Новости, 10.07.2024
Всероссийский антидопинговый форум открылся в Тамбовской области
В среду в Тамбове открылся Всероссийский антидопинговый форум, он будет работать два дня – до 11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:51
2024-07-10T15:51
2024-07-10T15:51
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В среду в Тамбове открылся Всероссийский антидопинговый форум, он будет работать два дня – до 11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приветствуя участников события, глава Тамбовской области Максим Егоров выразил уверенность, что форум станет площадкой для взаимодействия между экспертами из различных сфер и направлений по предупреждению употребления допинга. В форуме участвуют представители РУСАДА, министерства спорта РФ, министерства здравоохранения РФ, представители около 50 регионов страны. Мероприятие проходит на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов" и городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. "Россия — спортивная держава. Наши спортсмены во все времена были и остаются сильнейшими соперниками на международной арене во многих видах спорта. И имена российских атлетов не должны фигурировать в допинговых скандалах. Поддержка чистого спорта, работа по противодействию допингу и борьбы с ним зависит от многих факторов, но в первую очередь — от слаженной межведомственной работы. Необходимо совершенствовать и развивать антидопинговое законодательство, повышать квалификацию специалистов, особенно в спортивных диспансерах. Мы должны аккумулировать наши силы и наши действия для защиты наших спортсменов", — цитирует пресс-служба Егорова. Участники форума обсуждают актуальные вопросы на пленарных сессиях, семинарах, панельных дискуссиях и заседаниях рабочих групп. В программу включены круглые столы на тему межведомственного взаимодействия РУСАДА и правоохранительных органов в борьбе с допингом в спорте, взаимодействие федеральных и региональных министерств здравоохранения и спорта в реализации антидопинговых программ, интеграция антидопингового обеспечения в образовательные программы по физической культуре и спорту и другие. Договоренность проведения такого масштабного форума в Тамбове была достигнута в феврале этого года на встрече Егорова с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероникой Логиновой. В регионе ведется активная работа по борьбе с допингом. Для воспитанников спортивных школ регулярно проводятся профилактические теоретические и практические занятия. В частности, в 2023 году было проведено 104 образовательных антидопинговых мероприятия и 102 антидопинговых семинара. За первое полугодие 2024 года по 60 аналогичных мероприятий и четыре викторины. Более 5 тысяч представителей тренерского состава и спортсменов Тамбовской области прошли антидопинговое обучение и имеют соответствующий сертификат. В ноябре прошлого года на отраслевой неделе спорта Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ между РУСАДА и министерством спорта региона было подписано соглашение о противодействии допингу. Соглашение предусматривает совместные действия по борьбе с допингом в спорте, включая проведение образовательных мероприятий для спортсменов, обучение специалистов и информирование о перспективных планах работы по борьбе с допингом в спорте.
https://ria.ru/20240702/forum-1956834548.html
https://ria.ru/20240709/investitsii-1958420858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тамбовская область, тамбов, россия, максим егоров, русада
Тамбовская область, Спорт, Тамбовская область, Тамбов, Россия, Максим Егоров, РУСАДА
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В среду в Тамбове открылся Всероссийский антидопинговый форум, он будет работать два дня – до 11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Приветствуя участников события, глава Тамбовской области Максим Егоров
выразил уверенность, что форум станет площадкой для взаимодействия между экспертами из различных сфер и направлений по предупреждению употребления допинга.
В форуме участвуют представители РУСАДА
, министерства спорта РФ, министерства здравоохранения РФ, представители около 50 регионов страны. Мероприятие проходит на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов
" и городской клинической больницы имени Архиепископа Луки.
«
"Россия — спортивная держава. Наши спортсмены во все времена были и остаются сильнейшими соперниками на международной арене во многих видах спорта. И имена российских атлетов не должны фигурировать в допинговых скандалах. Поддержка чистого спорта, работа по противодействию допингу и борьбы с ним зависит от многих факторов, но в первую очередь — от слаженной межведомственной работы. Необходимо совершенствовать и развивать антидопинговое законодательство, повышать квалификацию специалистов, особенно в спортивных диспансерах. Мы должны аккумулировать наши силы и наши действия для защиты наших спортсменов", — цитирует пресс-служба Егорова.
Участники форума обсуждают актуальные вопросы на пленарных сессиях, семинарах, панельных дискуссиях и заседаниях рабочих групп. В программу включены круглые столы на тему межведомственного взаимодействия РУСАДА и правоохранительных органов в борьбе с допингом в спорте, взаимодействие федеральных и региональных министерств здравоохранения и спорта в реализации антидопинговых программ, интеграция антидопингового обеспечения в образовательные программы по физической культуре и спорту и другие.
Договоренность проведения такого масштабного форума в Тамбове была достигнута в феврале этого года на встрече Егорова с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероникой Логиновой.
В регионе ведется активная работа по борьбе с допингом. Для воспитанников спортивных школ регулярно проводятся профилактические теоретические и практические занятия. В частности, в 2023 году было проведено 104 образовательных антидопинговых мероприятия и 102 антидопинговых семинара. За первое полугодие 2024 года по 60 аналогичных мероприятий и четыре викторины. Более 5 тысяч представителей тренерского состава и спортсменов Тамбовской области прошли антидопинговое обучение и имеют соответствующий сертификат.
В ноябре прошлого года на отраслевой неделе спорта Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия"
на ВДНХ между РУСАДА и министерством спорта региона было подписано соглашение о противодействии допингу. Соглашение предусматривает совместные действия по борьбе с допингом в спорте, включая проведение образовательных мероприятий для спортсменов, обучение специалистов и информирование о перспективных планах работы по борьбе с допингом в спорте.