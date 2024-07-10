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ВЭБ.РФ выделит финансирование для обновления ряда городов Дальнего Востока - РИА Новости, 10.07.2024
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15:44 10.07.2024 (обновлено: 16:12 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/finansirovanie-1958764918.html
ВЭБ.РФ выделит финансирование для обновления ряда городов Дальнего Востока
ВЭБ.РФ выделит финансирование для обновления ряда городов Дальнего Востока - РИА Новости, 10.07.2024
ВЭБ.РФ выделит финансирование для обновления ряда городов Дальнего Востока
Льготное финансирование ВЭБ.РФ получат инициативы по созданию нового облика городов в ряде регионов Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:44
2024-07-10T16:12
экономика
россия
дальний восток
владивосток
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Льготное финансирование ВЭБ.РФ получат инициативы по созданию нового облика городов в ряде регионов Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя госкорпорации развития Артем Довлатов. Он принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем во Владивостоке под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Участники заседания обсудили, в частности, инвестпроекты, которые предлагается финансировать за счет средств ВЭБ.РФ. "Признаны приоритетными новые инвестиционные проекты мастер-планов общим объемом более 40 миллиардов рублей. Это важный шаг, означающий, что в ближайшее время льготное финансирование ВЭБ.РФ получат инициативы, направленные на создание нового облика городов сразу в нескольких регионах Дальнего Востока", – привели в госкорпорации слова Довлатова. Как уточняется на сайте правительства РФ, приоритетными для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития России со стороны ВЭБ.РФ признан ряд инвестиционных проектов. Поддержку получат проекты, реализуемые в рамках программы "Дальневосточная концессия": это модернизация уличного освещения в Чите и Биробиджане, проекты по развитию туристической инфраструктуры на острове Русский и в Петропавловске-Камчатском. "Будем продолжать концентрировать механизм дальневосточной концессии на выполнение мастер-планов реновации дальневосточных городов, одобренных президентом, и стремиться, чтобы каждый такой проект имел максимальное количество выгодоприобретателей именно из числа жителей и способствовал увеличению турпотока", – приводятся на сайте правительства слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
https://ria.ru/20240627/infrastruktura-1955946590.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ выделит финансирование для обновления ряда городов Дальнего Востока

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке
Заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Льготное финансирование ВЭБ.РФ получат инициативы по созданию нового облика городов в ряде регионов Дальнего Востока, сообщил заместитель председателя госкорпорации развития Артем Довлатов.
Он принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем во Владивостоке под председательством вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Участники заседания обсудили, в частности, инвестпроекты, которые предлагается финансировать за счет средств ВЭБ.РФ.
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"Признаны приоритетными новые инвестиционные проекты мастер-планов общим объемом более 40 миллиардов рублей. Это важный шаг, означающий, что в ближайшее время льготное финансирование ВЭБ.РФ получат инициативы, направленные на создание нового облика городов сразу в нескольких регионах Дальнего Востока", – привели в госкорпорации слова Довлатова.
Как уточняется на сайте правительства РФ, приоритетными для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития России со стороны ВЭБ.РФ признан ряд инвестиционных проектов. Поддержку получат проекты, реализуемые в рамках программы "Дальневосточная концессия": это модернизация уличного освещения в Чите и Биробиджане, проекты по развитию туристической инфраструктуры на острове Русский и в Петропавловске-Камчатском.
"Будем продолжать концентрировать механизм дальневосточной концессии на выполнение мастер-планов реновации дальневосточных городов, одобренных президентом, и стремиться, чтобы каждый такой проект имел максимальное количество выгодоприобретателей именно из числа жителей и способствовал увеличению турпотока", – приводятся на сайте правительства слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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