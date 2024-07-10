https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html

Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать катастрофу в Энергодаре

Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать катастрофу в Энергодаре - РИА Новости, 10.07.2024

Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать катастрофу в Энергодаре

Украинские войска пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре Запорожской области, нанося удары по критически важной инфраструктуре города,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:10

2024-07-10T13:10

2024-07-10T13:12

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу в Энергодаре Запорожской области, нанося удары по критически важной инфраструктуре города, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. ВСУ нанесли в среду удар по Энергодару, повреждено остекление в здании водозабора. В городе также нарушено штатное электроснабжение. "Украинские боевики ранее нанесли серию ударов по подстанциям "Луч" и "Радуга", теперь по водозабору. Все это объекты критически важной инфраструктуры города. Выводя их из строя, враг пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, оставив город-спутник Запорожской АЭС, где живут ее сотрудники, без электро- и водоснабжения", - сказал Рогов. По его словам, власти Энергодара предпринимают все меры, чтобы не допустить коллапса в городе, и поддерживают его жизнеобеспечение, в том числе восстанавливая поврежденные ВСУ инфраструктурные объекты. ВСУ 19 июня полностью уничтожили подстанцию "Луч", а 21 июня и 3 июля повредили трансформаторы подстанции "Радуга", которая оставалась единственной установкой, снабжающей Энергодар электричеством. Кроме того, 26 июня ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины