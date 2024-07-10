https://ria.ru/20240710/energodar-1958687687.html
В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу
В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу - РИА Новости, 10.07.2024
В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу
Украинские войска обстреливают Энергодар, нарушено штатное электроснабжение, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:46
2024-07-10T10:46
2024-07-10T10:56
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар, нарушено штатное электроснабжение, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу, работает ПВО", - написал он.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил Балицкий.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
энергодар
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу
Балицкий: в Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу