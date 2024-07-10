https://ria.ru/20240710/energodar-1958687687.html

В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу

В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу - РИА Новости, 10.07.2024

В Энергодаре работает ПВО, жителей призвали не выходить на улицу

Украинские войска обстреливают Энергодар, нарушено штатное электроснабжение, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:46

2024-07-10T10:46

2024-07-10T10:56

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар, нарушено штатное электроснабжение, работает система ПВО, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу, работает ПВО", - написал он.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил Балицкий.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская область, евгений балицкий