"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
Ельцин предупреждал Клинтона, что удары НАТО по Югославии являются ошибкой НАТО
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезиденты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО, следует из рассекреченных документов архива по национальной безопасности США.
"Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан - Прим.ред] Милошевич никогда не капитулирует", — сказал Ельцин.
"Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан - Прим.ред] Милошевич никогда не капитулирует", — сказал Ельцин.
Он добавил, что вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.