https://ria.ru/20240710/eltsin-1958689911.html

"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона

"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона - РИА Новости, 10.07.2024

"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона

Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:55

2024-07-10T10:55

2024-07-10T13:11

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО, следует из рассекреченных документов архива по национальной безопасности США. "Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан - Прим.ред] Милошевич никогда не капитулирует", — сказал Ельцин. Он добавил, что вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html

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