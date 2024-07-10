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"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона - РИА Новости, 10.07.2024
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10:55 10.07.2024 (обновлено: 13:11 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/eltsin-1958689911.html
"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона - РИА Новости, 10.07.2024
"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:55
2024-07-10T13:11
в мире
югославия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО, следует из рассекреченных документов архива по национальной безопасности США. "Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан - Прим.ред] Милошевич никогда не капитулирует", — сказал Ельцин. Он добавил, что вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html
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в мире, югославия, борис ельцин, билл клинтон, сша, нато
В мире, Югославия, Борис Ельцин, Билл Клинтон, США, НАТО
"Большая ошибка". Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона

Ельцин предупреждал Клинтона, что удары НАТО по Югославии являются ошибкой НАТО

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезиденты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с бывшим коллегой Биллом Клинтоном называл начало бомбардировок Югославии большой ошибкой НАТО, следует из рассекреченных документов архива по национальной безопасности США.

"Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации. [Бывший президент Югославии Слободан - Прим.ред] Милошевич никогда не капитулирует", — сказал Ельцин.
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Он добавил, что вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреЮгославияБорис ЕльцинБилл КлинтонСШАНАТО
 
 
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