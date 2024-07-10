https://ria.ru/20240710/efimov-1958624898.html
Ефимов: в Москве будет отреставрировано здание типографии МГУ
Ефимов: в Москве будет отреставрировано здание типографии МГУ - РИА Новости, 10.07.2024
Ефимов: в Москве будет отреставрировано здание типографии МГУ
На улице на Ленинские Горы в Москве будет восстановят исторический облик типографии Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:06
2024-07-10T09:06
2024-07-10T10:01
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 июля – РИА Новости. На улице на Ленинские Горы в Москве будет восстановят исторический облик типографии Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Расположенное в Раменках двухэтажное здание середины XX века с двумя одноэтажными пристройками является памятником архитектуры и частью ансамбля МГУ."Здесь проведут реставрацию здания типографии. Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям", - цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении указывается, что исторический облик типографии восстановят. Планируется раскрыть заложенные оконные проемы и отреставрировать деревянные заполнения.Наружные ремонтные работы предусматривают реставрацию штукатурки фасада и лепного декора. Кроме того, обновят гидроизоляцию и покрытие крыши, отреставрируют потолки, стены и полы, включая метлахскую плитку. Также проведут озеленение и благоустройство прилегающей территории.
https://ria.ru/20240709/efimov-1958377328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 10 июля – РИА Новости. На улице на Ленинские Горы в Москве будет восстановят исторический облик типографии Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Расположенное в Раменках двухэтажное здание середины XX века с двумя одноэтажными пристройками является памятником архитектуры и частью ансамбля МГУ.
"Здесь проведут реставрацию здания типографии. Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям", - цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении указывается, что исторический облик типографии восстановят. Планируется раскрыть заложенные оконные проемы и отреставрировать деревянные заполнения.
Наружные ремонтные работы предусматривают реставрацию штукатурки фасада и лепного декора. Кроме того, обновят гидроизоляцию и покрытие крыши, отреставрируют потолки, стены и полы, включая метлахскую плитку. Также проведут озеленение и благоустройство прилегающей территории.