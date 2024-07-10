https://ria.ru/20240710/donetsk-1958800451.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 10.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:33

2024-07-10T17:33

2024-07-10T17:33

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% подобных боеприпасов, поставленных Киеву, могут вообще не разорваться, так как долгое время лежали на складах. В этом случае они будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240710/poteri-1958767460.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины