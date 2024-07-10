ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку шесть натовских снарядов, включая кассетные
Суббоеприпас к снаряду M864 калибра 155 миллиметров производства США. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% подобных боеприпасов, поставленных Киеву, могут вообще не разорваться, так как долгое время лежали на складах. В этом случае они будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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