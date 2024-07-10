https://ria.ru/20240710/dnepropetrovsk-1958731901.html
В Днепропетровске продают "уникальную возможность" избежать призыва
В Днепропетровске продают "уникальную возможность" избежать призыва - РИА Новости, 10.07.2024
В Днепропетровске продают "уникальную возможность" избежать призыва
В Днепропетровске появились предложения сломать руку или ногу под наблюдением врачей и с применением анестезии, чтобы избежать мобилизации, сообщил украинский... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:32
2024-07-10T13:32
2024-07-10T14:19
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Днепропетровске появились предложения сломать руку или ногу под наблюдением врачей и с применением анестезии, чтобы избежать мобилизации, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. "Бизнесмены" за деньги предлагают такие "услуги" военнообязанным", — говорится в публикации. Телеканал отмечает, что подобные объявления появились на местных онлайн-досках, но вскоре их удалили. На сохранившихся скриншотах клиентам обещают "уникальную возможность" избежать мобилизации, не покидая страны. Упоминается качественная анестезия и сопровождение во время реабилитации. Стоимость процедуры зависит от места нанесения травмы. В случае повторного обращения предусмотрены скидки. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить во всевозможных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240624/voenkomy-1954951949.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), владимир зеленский
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Владимир Зеленский
В Днепропетровске продают "уникальную возможность" избежать призыва
ТСН: в Днепропетровске военнообязанным предлагают "купить" переломы рук и ног