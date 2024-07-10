https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html

В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе

В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе - РИА Новости, 10.07.2024

В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе

Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T23:34

2024-07-10T23:34

2024-07-10T23:43

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе, следует из обнародованного в среду текста декларации."Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом", - следует из документа.В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО."Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html

украина

вашингтон (штат)

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в мире, украина, нато, вашингтон (штат), киев