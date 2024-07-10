https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе - РИА Новости, 10.07.2024
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:34
2024-07-10T23:34
2024-07-10T23:43
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе, следует из обнародованного в среду текста декларации."Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом", - следует из документа.В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО."Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240710/nato-1958848532.html
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вашингтон (штат), киев
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Киев
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
В декларацию НАТО включили пункт о более интегрированном статусе Украины