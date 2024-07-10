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В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:34 10.07.2024 (обновлено: 23:43 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе - РИА Новости, 10.07.2024
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T23:34
2024-07-10T23:43
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
киев
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе, следует из обнародованного в среду текста декларации."Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом", - следует из документа.В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО."Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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украина
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в мире, украина, нато, вашингтон (штат), киев
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Киев
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе

В декларацию НАТО включили пункт о более интегрированном статусе Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе, следует из обнародованного в среду текста декларации.
"Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом", - следует из документа.
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В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО.
"Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.
При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВашингтон (штат)Киев
 
 
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